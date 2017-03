GENOVA. 17 MAR. I Carabinieri della Stazione di Genova Prà, impegnati in un servizio di prevenzione contro l’occupazione abusiva di alloggi di proprietà del Comune, ieri hanno tratto in arresto per danneggiamento aggravato ed invasione di edifici pubblici un 43enne, domiciliato a Cogoleto e gravato da pregiudizi di polizia.

Il 43enne è ritenuto responsabile di aver occupato abusivamente un appartamento sfitto del Comune di Genova. L’uomo, dopo aver sfondato la porta d’ingresso già preventivamente murata dall’ente proprietario per impedirne l’occupazione, si era stabilmente sistemato dentro l’appartamento.