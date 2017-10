GENOVA. 8 OTT. Nuovo presidio, questa mattina, presso l’ex asilo Govone, degli abitanti di Multedo che si battono contro l’insediamento di migranti nella struttura.

Come anticipato da Liguria Notizie, un gruppo di residenti sarebbe pronto a presentare un esposto in procura per verificare se l’uso della struttura sia compatibile con il lascito degli eredi della contessa Govone che, secondo quanto sostengono, aveva dato in donazione la struttura ad uso esclusivo per i bambini del quartiere.

L’annuncio è arrivato dall’avvocato Alberto Campanella, capogruppo comunale di Fratelli d’Italia, che ha riferito di avere ricevuto il mandato dai cittadini di Multedo.





Entro martedì, i rappresentanti di Comitato, Municipio Ponente, Prefettura e Curia, dovranno incontrarsi di nuovo con il sindaco Bucci e l’assessore Garassino per verificare se sia possibile acettare la proposta di Monsignor Giacomo Martino di collocare nel nuovo centro migranti 25 giovani africani al posto di 50.

In tal senso, però, i residenti di Multedo, fin da venerdì sera, sono scesi in strada preoccupati ed anche il Comitato ha già espresso parere nettamente contrario.

Multedo: in Dio crediamo, a Curia non più. No ai 25 migranti al posto di 50