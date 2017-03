Nuovo piano strategico ospedale Galliera: più smart e green

GENOVA. 5 MAR. Il Consiglio di Amministrazione del Galliera ha approvato il piano strategico 2017 – 2019. Il documento è stato presentato venerdì scorso dall’assessora regionale alla Salute Sonia Viale insieme al commissario di Alisa Walter Locatelli, al vicepresidente del Galliera Giuseppe Zampini, al direttore generale Adriano Lagostena, al direttore sanitario Giuliano Lo Pinto, al direttore amministrativo Roberto Viale, al coordinatore del Comitato scientifico Gian Andrea Rollandi.

Si tratta del documento di programmazione che delinea la missione, gli indirizzi strategici e gli obiettivi dell’Ente a partire dalla messa a punto del nuovo modello organizzativo – Nuovo Galliera – fino all’acquisizione dello status di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) passando attraverso l’adozione di innovative tecnologie e allo sviluppo di attività di ricerca in relazione alla gestione dell’invecchiamento e della fragilità (“Aging”).

«L’ambizione di diventare IRCCS non è quella di aggiungere una sigla al nostro nome – ha spiegato Lagostena – ma quello di darci un carattere, di darci una ‘cifra’. Siamo un ospedale in cui vogliamo che la sintesi tra assistenza e ricerca trovi nell’attenzione alla persona e alla sua famiglia l’oggetto del nostro operare quotidiano».

La prima parte del documento è dedicata al progetto dell’edificio che ospiterà il Galliera del futuro – GALLIERA NUOVO – concepito come edificio “smart”, “green”, connesso tramite percorsi snelli, dove troverà il suo massimo sviluppo il nuovo modello organizzativo per intensità di cura già in atto oggi nell’ospedale della Duchessa. Un capitolo specifico è dedicato all’acquisizione dello status di IRCSS “Aging”, passo motivato dall’alto livello raggiunto nella ricerca scientifica negli ultimi 10 anni al Galliera e per il ruolo di reference site Europeo sul tema “Active and Healthy Aging” in Horizon2020.

«Sposo in pieno questa visione – ha aggiunto Viale – e prossimamente, in occasione dell’incontro che avverrà a Roma presso gli uffici competenti del Ministero della Salute, sarà mia cura sottolineare come Regione Liguria intenda dare tutto il supporto necessario affinché il Galliera ottenga questo importante riconoscimento».

La seconda parte del Piano Strategico 2017 – 2019 è dedicata ai processi ed alle infrastrutture a supporto degli obiettivi proposti quali l’ingegnerizzazione e informatizzazione dei processi, il sistema Lean, lo sviluppo del DMT, l’introduzione di nuove professionalità (es. farmacologo clinico) e il potenziamento delle reti interaziendali, interprofessionali, sociali, internazionali.

“La ricerca e l’implementazione tecnologica come l’imaging morfo – funzionale; la mini – invasività e tecnologie robotiche; la genomica – hanno spiegato i vertici del Galliera – rivestono un ruolo di primo piano all’interno del documento di programmazione, al pari delle politiche e degli strumenti che favoriscono il raggiungimento degli obiettivi: la governance, la qualità e sicurezza oltre che alla prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Ultimi, ma non per importanza, i capitoli dedicati al Bilancio di Sostenibilità e alla Carta Etica. In conclusione, tale Piano Strategico intende fornire la proposta di un insieme organico di interventi che consentano, in un arco temporale definito, di migliorare la qualità delle risposte assistenziali e il grado di soddisfazione dei bisogni di salute della popolazione”.