Nuovo look per Gattinoni Mondo di Vacanze a Genova

Si è tenuto ieri il vernissage di una nuova agenzia di proprietà Gattinoni Mondo di Vacanze, a Genova, in via Roccatagliata Ceccardi 5/7 R.

L’evento si è sviluppato attraverso un aperitivo con dj set e l’estrazione di tre premi: una crociera offerta da Costa Crociere e due gadget brandizzati Gattinoni.

L’inaugurazione è stata l’occasione per presentare un progetto più ampio e in continua crescita: la trasformazione delle 30 agenzie di proprietà in travel store, con un concept nuovo e innovativo.





La filosofia alla base dell’hub milanese del gruppo viene estesa a tutte le agenzie di proprietà, uniformando la strategia di non affrontare il viaggio solo dal punto di vista commerciale ma in tante sfaccettature.

Le agenzie diventeranno un luogo dove non solo proporre pacchetti, ma anche parlare di viaggi, organizzare eventi, presentare libri o attività affini al mondo del turismo e non solo.

Il cambio di passo viene reso anche a livello visivo: il design si fa più pulito, più moderno e concettuale. La trasformazione che parte da Genova coinvolgerà tutte le agenzie di proprietà nell’arco di un biennio, portando colori e materiali selezionati con criterio: insegne in lime e antracite, toni freddi che evocano la componente tecnologica oggi imprescindibile, affiancati ad arredi in legno e color rame che creano ambienti accoglienti dove prendersi sempre più cura dei potenziali clienti.

“Data l’importanza delle agenzie di proprietà – ha commentato Franco Gattinoni, Presidente del Gruppo – abbiamo inserito in organico una nuova figura di coordinamento, che si occuperà di favorire il dialogo fra loro e la sede. Amanda potrà garantire maggiore attenzione a queste realtà, uniformerà il servizio erogato e, elemento molto importante, agevolerà l’interscambio con i territori dove sono presenti”.

“Genova – ha proseguito Amanda Schupbach, Coordinamento agenzie di proprietà – segna l’inizio di un processo che renderà le agenzie di proprietà sempre più vicine ai consumatori. Un processo che si basa su un concept nuovo, che non riguarda solo un restyling dell’immagine ma che trasforma le agenzie in travel store a 360°, dove scoprire, informarsi, ascoltare presentazioni, partecipare ad eventi, incontrare esperti. Ci piace la citazione che recita che ogni viaggio lo si vive tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi”.