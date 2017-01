IMPERIA. 18 GEN. Emergenza per il fronte di 15 chilometri di fuoco nell’imperiese. Al momento, l’incendio più importante e’ quello divampato nelle zone di Borgomaro, Cesio, Prelà, Carpasio, dove con difficoltà, per il forte vento, stanno operando due Canadair e l’elicottero della Regione Liguria. L’incendio, secondo alcuni volontari e residenti della zona, sarebbe stato appiccato a Borgomaro ieri sera e da lì le fiamme si sarebbero poi propagate per le vallate.

La grave situazione è seguita costantemente dalla Regione Liguria, anche con l’assessore all’Agricoltura Stefano Mai, che stamane ha partecipato al tavolo tecnico in prefettura sull’emergenza incendi.

In Liguria stanno operando oltre 140 vigili del fuoco, arrivati anche da altre regioni limitrofe e oltre 200 volontari dell’antincendio boschivo.