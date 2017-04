NUOVI NUMERI MOLESTI “02 919797” e “390 2367099″. CHI SONO

GENOVA. 10 SET. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni in merito ad un paio di telefonate di numeri molesti che continuano a chiamare diverse utenze telefoniche. Si tratta dei numeri “02 919797” e “390 2367099″.

In pratica il più delle volte avviene qualche squillo, poi il silenzio.

Se si prova a richiamare i numeri molesti non risponde nessuno o il numero risulta inesistente.





Così abbiamo deciso di tornare ad occuparcene dei numeri molesti ed abbiamo provato ripetutamente a chiamarli.

Per prima cosa al telefono non risponde nessuno e sugli elenchi pubblici sembra un numero non registrato oppure volutamente reso privato.

Durante la chiamata non abbiamo riscontrato alcun addebito a livello di costi; mentre le compagnie telefoniche interpellate non sanno assolutamente nulla di questi numeri molesti.

In particolare per quanto riguarda il primo, lo “02 919797”, abbiamo provato da numero fisso e da cellulare e la chiamata è caduta, poi provando con una chiamata con tecnologia “voip” (Voice-Over-IP, lo stesso sistema che utilizzano whatsapp e Facebook), abbiamo scoperto che si tratta di un “numero geografico” di Cloud Italia (ex Eutelia) che utilizza, proprio la tecnologia “voip”, che utilizza internet per le telefonate ed è “temporaneamente fuori servizio”.

Due quindi le possibilità: o il proprietario del numero lo ha disdettato, oppure non funziona in quanto non è collegato alla rete internet.

Anche per quanto riguarda il secondo numero il “390 2367099″, abbiamo fatto diverse prove.

Per prima la classica chiamata al “390 2367099” con vari gestori e ci ha dato numero inesistente, poi abbiamo provato a scomporre la numerazione “39 02 367099”, dove il “39” potrebbe essere il prefisso per le chiamate internazionali in Italia e lo “02 367099” un classico numero urbano di rete fissa o un “numero geografico voip”. Ma anche in questo caso nulla da fare, la telefonata cade.

Quindi per quest’ultimo c’è da ritenere si tratti di un numero di centralino, probabilmente Voip, “schermato” in pratica configurato in modo da non far vedere il reale numero da cui si chiama.

Di solito questi numeri di telefono vengono utilizzati da call center per eventuali proposte e promozioni con il nostro numero di telefono presente, come avevamo già accennato, in qualche iscrizione a newsletter o sito di promozioni al quale ci siamo iscritti.

Se qualcuno ha delle ulteriori segnalazioni da fare in merito ci rendiamo disponibili e vi invitiamo ad inviarle all’email redazione@ligurianotizie.it.