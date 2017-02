Nuove povertà: il Rotary al servizio della Città di Genova

GENOVA. 22 FEB. Il Rotary al Servizio della Città, ovvero la sintesi dei progetti rivolti a istituzioni e cittadini per far fronte all’emergenza delle nuove povertà, alla tutela della salute, ma anche alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico cittadino. Ad esempio, quattromila pasti caldi serviti a Genova nel 2016 ai più bisognosi, che nel 2017 diventeranno 6mila, e 500 chili di “riso solidale” distribuiti a Natale per aiutare le famiglie in difficoltà.

L’iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Tursi dal presidente del consiglio comunale Giorgio Guerello (rotariano) e dalla governatrice del Distretto Rotary 2032 (Liguria e Basso Piemonte) Tiziana Lazzari.

“Apprezziamo particolarmente l’attività del Rotary – ha dichiarato Guerello –soprattutto in questi momenti di grande difficoltà economica delle istituzioni locali, perché è di grande supporto al Comune, con proposte concrete che mirano a favorire processi di rilancio culturale e sociale della città”.

“Il nostro impegno – ha spiegato Lazzari – riguarda un ampio spettro di iniziative che sono molto più efficaci se portate avanti in partnership con le istituzioni locali. I progetti sono soprattutto rivolti al territorio, che deve essere valorizzato e sostenuto in modo che i giovani vi possano trovare le motivazioni per non lasciare il nostro Paese”.

Tra gli altri progetti al servizio della Città, figurano quelli per il recupero del salone della Parrocchia di San Sisto a Pré, avamposto cattolico nei caruggi al servizio dei senzatetto e la ristrutturazione di un mulino a Montoggio per rilanciare l’agricoltura dopo due tragiche alluvioni. Poi, ci sono numerosi interventi in campo sanitario come il concreto aiuto ai bimbi autistici genovesi, le nuove culle di accoglienza all’Abbraccio di don Orione, l’adozione di uno psicoterapeuta alla casa dell’Angelo Opera don Guanella, la campagna di educazione alimentare per i giovani, la prevenzione dell’ictus alla salvaguardia della fertilità tra i giovani, il sostegno all’ospedale Gaslini alla lotta contro il papilloma virus, il posto letto per i malati di Sla alla Gigi Ghirotti.

“Fronteggiamo con tutte le nostre forze le nuove emergenze sociali – ha aggiunto Lazzari – contribuendo a iniziative nei settori della salute, dell’istruzione e della cultura. Il 19 aprile in Galleria Mazzini festeggerà con una serie di eventi i cento anni della Rotary Foundation, dell’Istituto Giannina Gaslini e dell’inno nazionale uruguaiano suggellando il gemellaggio tra la Regione Liguria e l’Uruguay”.

I Rotary club genovesi domani festeggeranno il 112° compleanno del Rotary International, fondato a Chicago il 23 febbraio 1905 e diventato la prima organizzazione di servizio nel mondo, con oltre un milione e 200mila iscritti. In Italia il Rotary club più antico è quello di Milano, seguito da quello di Genova. Fabrizio Graffione