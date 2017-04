GENOVA. 1 APR. Questa mattina il Consiglio regionale della Liguria ha approvato un emendamento al disegno di legge 127, proposto da Andrea Costa (Gruppo Misto –Liguria Popolare), presidente della Commissione Territorio Ambiente relativo alla nuova mappatura sismica del territorio regionale, deliberata nei giorni scorsi dalla giunta regionale, in adeguamento alle normative nazionali

«A seguito della nuova mappatura tutti i cantieri già avviati e autorizzati avrebbero dovuto fermarsi per ripercorrere tutto l’iter autorizzativo comprovante la loro conformità – dice Costa – si sarebbe quindi stoppato un gran numero di cantieri, in attesa della nuova autorizzazione.». Aggiunge il consigliere: «Con l’emendamento approvato, se l’opera è conforme alla nuova mappatura, è sufficiente la dichiarazione in tal senso da parte del tecnico responsabile».

Conclude Costa: «Ritengo che la politica debba agire con il buonsenso ed abbia il dovere di non creare nuovi ostacoli, ascoltando le esigenze dei territori».