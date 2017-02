GENOVA. 4 FEB. La Regione Liguria, in seguito alle previsioni meteo e idrologiche, ha emesso lo stato di allerta idrologica gialla per piogge diffuse e temporali, dalle 04.00 alle 20.00, sul territorio nella zona denominata ‘D’, Valle Stura ed entroterra savonese compresa la Val Bormida; ‘B’, lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C, costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla; ‘E’, Valle Scrivia, Val d’Aveto, Val Trebbia. Mentre sarà Gialle fino alle 10.00 ed Arancione dalle 10.00 alle 20.00 di domani nella zona ‘C’, costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia. Nei settori ‘D’ e ‘E’ possibile caduta di neve.

Per quanto riguarda il Comune di Genova, dove è prevista allerta dalle ore 4 alle ore 20 di domenica 5 febbraio, il Comune ricorda che, durante il periodo di allerta meteo idrologica, i cittadini sono tenuti ad adottare su tutto il territorio i comportamenti di autoprotezione.

Informazioni e aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso: pannelli luminosi stradali disposti lungo la viabilità principale e sulle paline delle fermate Amt; sito Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria; sito Comune di Genova; servizio gratuito di allerta meteo via sms.

Per tutta la durata dell’allerta è attiva la sala di emergenza della Protezione Civile del Comune di Genova.