Nuoto sincro, collegiali a Savona e Roma per capodanno

SAVONA 25 DIC. Capodanno in collegiale per le azzurre del nuoto sincronizzato. La Nazionale juniores sarà in raduno a Savona dal 2 all’11 gennaio e la Nazionale assoluta a Roma dal 3 al 21 gennaio 2017. A Roma, dal 9 al 21 gennaio, anche Manila Flamini e Giorgio Minisini (Fiamme Oro Roma/Aurelia N Unicusano) per allenare il duo misto. A Savona, dal 23 dicembre fino al 12 gennaio, invece, Linda Cerruti e Costanza Ferro (Marina Militare/Carina RN Savona) per allenare il nuovo esercizio per i mondiali di Budapest, che verrà presentato ai prossimi campionati assoluti di Cuneo (3-5 febbraio). Cerruti e Ferro raggiungeranno le compagne a Roma per il collegiale della Nazionale maggiore.

Nazionale juniores – Savona, piscina Corso Colombo, 2-11 gennaio 2017

Convocate: Raffaella Baldi (All Round Sport & Wellness), Alice Bortolus e Costanza Brogioli (Busto N), Marta Iacoacci, Lucrezia Ruggiero e Isotta Sportello (Aurelia N Unicusano), Claudia Modaelli (RN Legnano), Marta Murru, Carmen Rocchino, Aurora Savi, Micol Trombone e Francesca Zunino (Carisa RN Savona). Nello staff, dirette dal commissario tecnico Patrizia Giallombardo, i tecnici Elisa Bozzo e Silvia Gianandrea, il preparatore atletico Mirco Ferrari, il preparatore di apnea Alessandro Vergengo e l’allenatore di nuoto Massimo Di Napoli.

Nazionale assoluta – Roma, centro federale Pietralata, 3-21 gennaio 2017

Convocate: Beatrice Callegari (Marina Militare/Montebelluna N), Domiziana Cavanna (Fiamme Oro Roma/Carisa RN Savona), Linda Cerruti e Costanza Ferro (Marina Militare/Carisa RN Savona), Francesca Deidda (Fiamme Oro Roma/Promogest), Costanza Di Camillo, Viola Musso e Federica Sala (Carisa RN Savona), Gemma Galli (Marina Militare/Busto N), M. Elena Gandini (Plebiscito Padova), Alessia Pezone (Fiamme Oro Roma/Aurelia N Unicusano), Enrica Piccoli (Montebelluna Nuoto). Nello staff, coordinate dal commissario tecnico Patrizia Giallombardo, i tecnici Roberta Farinelli, Giovanna Burlando e Yumiko Tomomatsu, il medico Gianfranco Colombo, il preparatore atletico Annabella Cinti, il preparatore acrobatico Adolfo Lampronti e il preparatore atletico Mirco Ferrari.



Duo della Nazionale assoluta – Savona, piscina Viale Trento e Trieste, 23 dicembre-12 gennaio 2017

Convocate: Linda Cerruti e Costanza Ferro (Marina Militare/Carina RN Savona). Nello staff il commissario tecnico Patrizia Giallombardo, il tecnico Yumiko Tomomatsu e il preparatore atletico Mirco Ferrari.

Duo misto della Nazionale assoluta – Roma, centro federale di Pietralata – 9-21 gennaio 2017

Convocati: Manila Flamini e Giorgio Minisini (Fiamme Oro Roma/Aurelia N Unicusano). Nello staff il commissario tecnico Patrizia Giallombardo, i tecnici Roberta Farinelli e Rossella Pibiri, il preparatore atletico Annabella Cinti e il preparatore acrobatico Adolfo Lampronti.