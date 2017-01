Nuoto, il tecnico federale Ferretti in arrivo a Genova

GENOVA 1 GEN. Spesso lo si incrocia sul bordo vasca, dotato dell’ immancabile telecamera a filmare atleti del nuoto: per studiarli, catturarne i movimenti, migliorarli.

Ivo Ferretti è definito il biomeccanico dello sport natatorio.

Il suo scopo è quello di ottimizzare le prestazioni di ognuno anche con piccoli accrorgimenti che possono far guadagnare frazioni di secondo , eppure cosi’ importanti in una competitività che va sempre più comprimendosi nei tempi.

Il tecnico romano responsabile della valutazione biomeccanica dele nuotate sarà a Genova i 5 e 6 gennaio, alle 14.30 e alle 9.presso la piscina Sciorba, per testare alcuni atleti, di carattere nazionale

Grande merito dell ‘arrivo dell ‘importante tecnico federale va ascritto a Caludio Zadra, responsabile del settore Nuoto della Chiavari N. in qualità di nuovo vice presidente della FIN Ligure, che, con la super regia del presidente Silvio Todiere, si impone di allestire un anno 2107 ricco di iniziative.

E’ ,questa, una delle soddisfazioni con cui si chiude l’ anno della società verdeblu impegnata su più fronti.

L’ anno solare si chiude infatti con due vittorie della Chiavari Nuoto da parte delle squadre giovanili di pallanuoto .

La formazione Under 20 di Giulio Katsiberis vince a Sturla per 9-5. Le reti portano la firma di Raineri (4), Montedonico,(2) , Croce, Vaccarezza e Barattini.

Non meno importante ed egualmente apprezzata dalla dirigenza risulta essere la vittoria della Under 15, sempre in trasferta, sempre contro la stessa avversaria ,per 11-5.

Dopo il meritato riposo il campionato dei ragazzi prenderà nuovamente il via sabato 14 gennaio a Bogliasco.

E’ la ciliegina sulla torta di un club che guarda molto al settore giovanile e considera lo scopo primario di gestione sportiva quello di allevare giovani sportivi sani.

Il Presidente Danilo Ghio, in queste ore, gongola , ma certamente un ‘attenzione particolare riserva anche alla prima squadra che quest ‘anno è partita senza tentennamenti.

“ Abbiamo visto una squadra pimpante, dice Ghio, siamo molto soddisfatti. I ragazzi stanno rispondndo nella maniera giusta al programma che sta portando avanti ‘Ea’ Mangiante. Forse potremmo avere qualche punto in più in classifica ,ma va bene cosi’. Se i ragazzi continueranno ad avere questo tipo di concentrazione e determinazione sono convinto che sarà un campionato soddisfacente”