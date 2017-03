Nuoto, Chiavari presente ai nazionali giovanili

GENOVA 31 MAR. Un bel traguardo per la Società Chiavari Nuoto, nel campo natatorio.

Due ragazzi , giovanissimi, appartenenti alla società del presidente Danilo Ghio hanno partecipato per la prima volta ai campionati italiani giovanili.

Palpabile, di conseguenza, è stata la loro emozione e la volontà con cui si sono calati nella parte . Basti pensare che uno dei due atleti, il ragazzo, è uscito da pochissimo tempo da una fastidiosa e bruttissima esperienza medica di mononucleosi.

Si tratta di Aliu Aurora , classe 2003, e di Ghiselli Matteo di un anno,

addirittura, più giovane. Ottimi i risultati.

La Aliu si è piazzata 38° nella specialità dei 100 dorso e 31° nei 200. Ghiselli si è piazzato 33° nei 200 dorso

Molto contento anche il loro allenatore Simone Solinas che pure è abituato a situiazioni del genere, ma che di fronte alla prima volta di un futuro atleta si ferma sempre un attimo a pensare.

Per delle matricole alla loro prima esperienza raggiungere questi piazzamenti in chiave nazionale è un grande risultato.

Anche Valentina Villani, responsabile del settore, è particolarmente felice doppiamente: per il successo personale dei suoi atelti e per il traguardo raggiunto dalla Chiavari nuoto che non aveva più avuto atleti che con i risultati permettessero la qualificazione ai nazionali dal lontano 2008.