Nuotatori Genovesi in festa. Applausi per i 237 atleti del presidente Tassara

GENOVA. 22 FEB. Domenica prossima, alle 18 presso il salone delle feste della Parrocchia S.Pietro e S.Teresa del Bambino Gesù in Albaro, la S.S.D.Nuotatori Genovesi premierà tutti i protagonisti della scorsa stagione agonistica. Alla presenza della massime autorità istituzionali e sportiva, sfileranno 237 atleti appartenenti settori paralimpico FINP (4), Nuoto (75), Tuffi (23), Master Nuoto (120), Master Tuffi (14) e Salvamento (1). “Sono il nostro patrimonio di grande valore agonistico e promozionale che testimonia in modo importante quale ruolo svolga la nostra società sportiva nella formazione sportiva giovanile genovese – spiega il presidente Filippo Tassara – Tutto questo contribuisce alla crescente richiesta del cittadino di poter praticare una regolare attività fisica che gli permetta di conservare o acquisire una buona forma fisica”. A essi, si aggiungono le due scuole prestigiose di Nuoto Sincronizzato e Pallanuoto, in questo caso con la partecipazione del settore propaganda al Trofeo Internazionale Haba Waba di Lignano Sabbiadoro. Lo Stadio del Nuoto di Albaro continua, quindi, a esser una culla straordinaria sia a livello di qualità sia di quantità. Fari puntati, in occasione della premiazione, su Francesco Bocciardo, oro alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro nei 400 stile libero, ed Edoardo Stochino, vincitore della Coppa del Mondo e della medaglia di bronzo agli Europei nella 25 km di nuoto in acque libere. Applausi anche per Giovanni Sciaccaluga, settimo nei 200 stile libero ai Giochi Paralimpici, per la campionessa italiana ed europea di fondo Gaia Naldini e per il campione continentale di tuffi Beppe La Magna. Un riconoscimento verrà consegnato al dottor Alfredo Delpino. Il premio “Amico dei Nuotatori Genovesi 2016” ad Aldo Grisafi e la targa “Mattia Medici” per il miglior “duecentista stile libero” a Luciano Boccia.

Ecco tutti gli atleti premiati domenica prossima.

SETTORI AGONISTICI

FINP

Francesco Bocciardo atleta FINP classificazione S6, 8°100SL Par Rio 16, 1°400SL Cam Eur Funchal 16,1°400SL Cam Ita Lignano 16

Giovanni Sciaccaluga atleta FINP, classificazione S6, 7° 200 SL Par Rio 16,1° 100SL Cam Ita Bergamo 16

Andrea Azzarito atleta FINP classificazione S3, 1° 50 DS e SL Cam Ita Gio Massarosa 2016

Gianfilippo Mirabile atleta FINP, classificazione S10, 6° Camp. Ita Squadre-Lignano

NUOTO

Esordienti A:

Filippo Rinaldi 1° 200 fa, 100 fa, 400 sl, 1500 sl Finali Regionali Primaverili

1° 200 fa, 100 fa, 2° 400 sl, 2° 1500 sl Fin. Reg. Estive

Edoardo Lazzari 5° 200 r,8° 200 r, 200 ds

Giulia Iannone 5° 800sl,6° 200 mx, 200r, 8° 100r Finali Regionali Primaverili

4° 400 mx, 6° 200 mx Finali Regionali Estive

Federico Berlingeri 8° 1500 sl

Ludovica Serinelli 7° 800 sl

Tommaso D’Antoni 7° 1500 sl

Si sono distinti, centrando l’ammissione alle finali primaverili e/o estive:

Nicolò Simi de Burgis, Sara Ierardi, Vittoria Castagnino, Giulia Latta, Elisa Maccari e Bianca Casanova.

Hanno dimostrato impegno: Alice Grillo, Matilde Ottonello, Federico Frascolla e Federica Toesca.

Esordienti B

Classifica per Società Attività Primaverile 2016 – S.S.D. N. Genovesi 8° posto

Graduatorie Regionali Annuali FIN

Sofia Bozzo, Carlo Cataldo, Dirk Edelmann, Lorenzo Esposito, Gabriela Dall’Oro, Sofia Fornasier, Matilde Grigoli, Martina La Rocca, Ludovica Lazzari, Lorenzo Luciardi, GianBattista Oneto, Stefania Oneto, Francesco Portella, Federica Riccardi, Mattia Strasia, Luigi Tognoni, Margherita Trojani

Finali Regionali Categoria Primaverili

Lorenzo Natali cat R 3° 100 DS, 5° 200 DS, 200 SL

Giovanna Ghibellini cat R 3° 200 DS, 4° 100 DS, 50 SL

(nei 200 ds Giovanna ottiene il pass per gareggiare ai Campionati Italiani Primaverili a Riccione dove nella stessa gara migliora il suo tempo, ma incorre in una squalifica per partenza anticipata)

Paolo Ottonello cat R 3° 100 R, 6° 50 SL, 7° 200 R

Valentina Norero cat R 5° 400 SL, 800 SL

Marta Tassara cat R 5° 100 DS

Jacopo Serinelli cat R 7° 1500 SL

Alessia Tucci cat R 8° 400 MX

Finali Regionali Categoria Estivi

Lorenzo Natali cat R 3° 200 DS, 4° 100 DS

Paolo Ottonello cat R 5° 100 R ,8° 200 R

Giovanna Ghibellini cat R 4° 100,200 DS, 6° 50 SL

Valentina Norero cat R 8° 200 SL

Hanno gareggiato: Lucrezia Brogi, Giada Lombardo, Silvia Muttini, Marta Tassara, Alessia Tucci, Jacopo Serinelli, Giulia Righi, Matilde Pagano, Mattia Dell’Anno, Emanuela Crovari, Emma Berselli, Lorenzo Mattei, Sara Tubertini, Rachele Moi, Serena Nicora, Andrea Verdoia.

Nuoto categoria J,Cad,Ass

Luca Covizzi cat Ass 3° 50 SL, 4° 100 SL

Valeria Farinata cat Cad 3° 50 R, (7° Ass), 4° 100 R

Luciano Boccia cat Jun 4° 100, 200 F

Fabio Pellaco cat Jun 4° 200 DS, 5° 50, 100 DS

Matilda Brogi cat Cad 5° 800 SL, 6° 100 F

Carlo Florenzano cat Cad 7° 50, 100 R

Ha gareggiato: Federico Cerchi

Classifica Regionale Società Primaverile : SSD N Genovesi 8°

Classifica Regionale Società Estiva : SSD N Genovesi 12°

NUOTO IN ACQUE LIBERE

Gabriele Maria Mento 9° 5 km Camp Ita Indoor Acque Libere Riccione 16

Laura Adorni 1° 5 Km Camp Reg Indoor Acque Libere Ge 21/02/16

Gabriele Maria Mento 2° 5 Km “ “ “ “ “ “

Edoardo Stochinio 4° 5Km “ “ “ “ “ “

Sofia Oliveri 4° 5Km “ “ “ “ “ “

Marta Tassara 7° 3Km “ “ “ “ “ “

Campionato Regionale Open Acque Libere Genova 25/09/16

Federica Ghibellini 3° Es. A Mezzo Fondo (1500 mt)

Tommaso D’Antoni 4° Es. A “ “ “

Giulia Iannone 7° Es.A “ “ “

(hanno gareggiato:Ludovica Serinelli,Giulia Latta,Sara Ierardi e Giulia Lombardo)

Marta Tassara 4° cat Rag Mezzo Fondo (3000 mt)

Giovanna Ghibellini 6° “ “

Valentina Norero 7° “ “

(hanno gareggiato: Lucrezia e Matilda Brogi)

Lorenzo Natali 6° cat Rag Mezzo Fondo (3000 mt)

(ha gareggiato: Paolo Ottonello)

Luciano Boccia 3° cat Jun Mezzo Fondo (3000 mt)

Sofia Oliveri 2° cat Jun “ “

Laura Adorni 1° cat Cad “ “

Classifica Nazionale Società Nuoto Acque Libere: SSD N Genovesi 10° ( su 65 )

Classifica Regionale Società Nuoto Acque Libere : SSD N Genovesi 3° ( su 11 )

TUFFI:

Esordienti C2

Benedetta Ghio 5° trampolino metri 3 1^prova nazionale giovani 6° trampolino metri 1 1^prova nazionale giovani. Finalista Trofeo Giovanissimi: miglior atleta femmine, 5^ metri 3 8^ metri 1

Viola Gonini 6^ trampolino metri 1 2^prova nazionale giovani Finalista Trofeo Giovanissimi: 11^ metri 1

Camilla Bertulessi 8^ trampolino metri 3. Finalista Trofeo Giovanissimi: 10^ metri 3

Lorenzo Caucci 16° trampolino metri 1 1^ prova nazionale giovani

Esordienti C1

Edoardo Armari 6° trampolino metri 1 Campionato Italiano Indoor. Edoardo ha conseguito il punteggio per partecipare agli Assoluti Italiani Indoor e Coppa Rio dove si piazza 10° dalla piattaforma con 193,20 punti. Finalista Campionati Italiani Estivi nel trampolino metri 1, 3 e piattaforma

Filippo Carpi 26° metri 1 C.I.Indoor

Marco D’Alessandro 23° metri 1 2^ Prova Giovani

Giacomo Conta 22° metri 1 2^ Prova Giovani

Carlotta Martinelli 30^ metri 1 C.I.Indoor

Ragazzi

Giacomo Baffetti 10° trampolino metri 3 Azzurri d’Italia. Finalista dal trampolino metri 1 e 3 ai Campionati Italiani Estivi

Elia Erba 6° trampolino metri 1 Trofeo di Natale (miglior atleta maschio) Elia ha conseguito il punteggio per partecipare agli Assoluti Italiani Indoor (metri 1), Estivi (metri 3) e Coppa Rio(metri 3)

Nicolò Mangraviti 12° trampolino metri3 Trofeo di Natale. Nicolò è finalista ai Campionati Italiani Estivi metri 1, 3 e piattaforma

Carlo Molinari 16° metri 3 C.I.Indoor

Olga Pallavera 21° metri 1 Trofeo Natale

Alice Strasia 24° metri 1 Trofeo Natale

Virginia Gonella 21° metri 1 Azzurri d’Italia

Junior

Federico Russo 7° trampolino metri 3 Campionato

Italiano Estivo

Federico ha conseguito il punteggio per partecipare agli Assoluti Italiani Indoor e Coppa Rio nel trampolino metri 1

Campionati Regionali Estivi

Esordienti C2

Metri 1 1° Viola Gonini, 2° Benedetta Ghio, 3° Camilla Bertulessi

Metri 3 1° Benedetta Ghio, 2° Viola Gonini, 3° Camilla Bertulessi

Metri 1 e 3 1° Lorenzo Caucci

Esordienti C1

Metri 1 1° Edoardo Armari, 2° Luca Benaglia, 3° Filippo Carpi

Metri 3 1° Edoardo Armari, 2° Filippo Carpi, 3° Luca Benaglia

Piattaforma 5 1° Edoardo Armari

Ragazzi

Metri 1 e 3 1° Virginia Gonella

Metri 1 1° Elia Erba, 2° Giacomo Baffetti, 3° Nicolò Mangraviti

Metri 3 1° Giacomo Baffetti, 2° Elia Erba, 3° Nicolò Mangraviti

Piattaforma 1° Elia Erba, 2° Nicolò Mangraviti

Junior

Metri 1 e Piattaforma 5 1° Federico Russo

Classifica Società Tofeo delle Alpi: SSD Nuotatori Genovesi 1°

Classifica Nazionale Società: SSD Nuotatori Genovesi 16°

Settore Salvamento

Nicolò di Tullio 1° C.Ita.Assoluti TAVOLA, SURF SKI, OCEANMAN – Riccione

Master Nuoto:

Campionati Italiani Estivi (50) Riccione

Classifica Società: SSD Nuotatori Genovesi 18° (su 591)

Tullia Givanni 1° 100 farfalla ( 2 record italiani vasca corta e lunga), 1° 50 farfalla ( record italiano), 1° 50 rana

Marco Tagliafierro 1° 400 mx, 5° 200 farfalla, 6° 200 misti

Paola Maggiali 2° 100 e 200 dorso, 3° 200 misti

Giuseppe Cimino 3° 400 e 800 stile libero, 7° 200 stile libero

Massimiliano Tornese 7° 200 dorso

Alberto Adornato 4° 200 farfalla

Luca Scaramel 7° 200 rana

Master Acque Libere

Classifica Nazionale Società : S.S.D. Nuotatori Genovesi 3°

Settore femminile

Sprint M25 Claudia Pastorino 1°

M40 Gaia Naldini 1°

M55 Tullia Givanni 1°

Mezzo Fondo M25 Claudia Pastorino 3°

M40 Gaia Naldini 1°

M40 Gaia Naldini 1°

Gaia Naldini: Campionessa Italiana: Sprint, Mezzo Fondo, Fondo 5 km al Lago di Bracciano, 10 Km a Piombino. Campionessa Europea: Fondo 5 Km a Rijeka 10/09/2016

Master Tuffi

Campionati Europei 2016 Londra

Beppe La Magna 1° trampolino mt.3, 2° trampolino mt. 1

Vincenzo Rialdi 8° trampolino mt.1

Marco Raimondo 9° trampolino mt.1

Campionati Italiani Estivi:

Beppe La Magna 1° trampolino mt 1 e mt3

Beppe La Magna e Vincenzo Rialdi 1° sincro trampolino mt 3

Cecile Pacini 3° trampolino mt 1

Vincenzo Rialdi 4° trampolino mt 3

Filippo Franchi 4° trampolino mt 1

Davide Chella 4° trampolino mt 1

Classifica Società Campionati Italiani Primaverili ed Estivi : S.S.D.N.Genovesi 1°

Tuffatori master:Ruiz Bonocore, Claudio De Bellis, Antonino Sansone, Filippo Franchi e Umberto Zuckerman

Settore propaganda tuffi

Campionati Italiani Estivi : SSD Nuotatori Genovesi 3°

Monica Grosso 4 ori

Ludovico Gay 2 argenti

Andrea Campodonico 1 argento, 1 bronzo

Tuffatori propaganda: Carola Blondet, Margherita Cisani, Camilla Martire, Federica Mungo, Eleonora Ratto, Alice Cambi, Luca Cutaia, Alessandro Porcile ed Enrico Di Martino

Nuovi incarichi e nuovi arrivi:

–Elisa Casanova, collaboratrice amministrativa e sportiva,

Campionessa Europea Pallanuoto Femminile 2012 Eindhoven

Staff tecnico Nuoto: Miriam Fiorenza, Daniele Politano

Staff tecnico Scuola Pallanuoto: Giovanna Rosi

Atleti nuoto:

Es B1 : Eleonora Lutzu, Agata Parodi, Nicole Rogai, Virginia Sormani, Giulia Sponza, Martina Toesca, Elisabetta Trojani, Edoardo Gandullia, Marco Iester, Leonardo Pastorino, Marius Zamaru, Elena Brema, Patrizia Cimino, Eleonora Dusatti.

Es A : Pietro Bruzzone, Camilla Piaggio, Asia Alessio, Margherita Coari, Federico

Muttini

Ass: Lorenzo Boetto classe 1996

QUADRI TECNICI

SETTORE FINP

-Luca Puce, allenatore squadra FINP

SETTORE NUOTO

-Gaia Naldini, allenatrice Esordienti A e B2, campionessa del mondo a squadre nuoto

in acque libere a Perth 1998.

–Elisabetta Castagnino, allenatore esordienti B1

–Mattia Alberico, allenatore squadra categoria Ragazzi, Junior. 11° nei 25 km ai

Campionati Europei di Eilat 2012 e 11° nei 10 km alle Universiadi di Shenzhen 2011.

-Luca Puce, allenatore squadra Junior, 4° nei 400 stile libero ai Campionati Italiani

Primaverili di Genova 2009, laureato in Scienze Motorie, allenatore Federale FINP.

SETTORE TUFFI

–Marina Montobbio, allenatrice squadra agonistica tuffi

–Beppe La Magna Zimmermann, aiuto allenatore

-Angelo Scola aiuto allenatore

Master

NUOTO

-Michele Muscolo, responsabile tecnico master

– Gaia Naldini, responsabile tecnico master acque libere (nel periodo estivo)

TUFFI

-Beppe Zimmermam La Magna, responsabile tecnico master

-Marco Scagliola, tecnico

Tuffi Propaganda

-Paola Pascali

SETTORE FORMAZIONE

-Cristiana Bruschi : responsabile organizzativo e tecnico della Scuola Nuoto e

Attività Fitness, laureata in Scienze Motorie, docente universitario scienze motorie,

docente regionale SIT, allenatore federale nuoto 2°livello.

SCUOLA NUOTO

–Stefano Bestoso, coadiutore organizzazione scuola nuoto,

–Adriana Ghirardelli, tecnico gruppi speciali nuoto,

–Gino Saverino, collaboratore tecnico delle squadre di nuoto giovanile.

SCUOLA TUFFI

-Martina Panealbo

-Ekaterina Artyushenko

-Chiara Garifo

-Francesca Moretti

-Marco Scagliola

-Paola Pascali

SCUOLA SINCRO

-Michela Kuhnreich, tecnico sincro

-Federica Ferro, tecnico sincro

-Rosanna Coriasco, tecnico sincro

–Tiziana Grasso, tecnico sincro

SCUOLA PALLANUOTO

–Edoardo Carlascio, tecnico pallanuoto