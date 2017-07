GENOVA. 11 LUG. Un violento nubifragio si è abbattuto oggi pomeriggio su Genova per circa mezz’ora, allagando alcune strade e parzialmente alcuni sottopassi della città.

Le segnalazioni da automobilisti e passanti sono arrivate da più quartieri del capoluogo ligure, ma non si segnalano danneggiamenti gravi.

Nella zona di Cornigliano si sono intasate delle bocchette delle acque di scolo fra via Siffredi e via Tonale, allagamenti di lieve entità anche sulla strada sopraelevata Aldo Moro nei pressi dell’ingresso del casello autostradale di Sampierdarena.





Il tunnel di Caricamento è rimasto al buio per un black out. La corrente è saltata anche in altre zone della città. Un’anziana ha chiesto aiuto ai pompieri per un corto circuito che ha fatto saltare la centralina elettrica di casa. Per ripristinare l’elettricità mobilitati i tecnici di Aster.

Le conseguenze del temporale si sono attenuate appena il nubifragio si è dissolto spostandosi gradualmente verso il Tigullio.