Novena e Festa della Madonna della Guardia al Monte Figogna

GENOVA. 18 AGO. Dal 20 al 28 Agosto, come ogni anno, il Santuario della Madonna della Guardia rinnova a tutti la sua proposta di fede e impegno in preparazione alla Festa dell’Apparizione del 29 Agosto.

Una Novena per meditare e seguire l’invito che Maria, Madre di Gesù, rivolse al contadino Benedetto Pareto, il 29 Agosto 1490: fare la propria parte per ritrovare e realizzare un ‘essenziale’ per la vita personale e di tutti.

Benedetto costruì ‘una cappella’ credendo di adempiere ad un atto di devozione e invece divenne simbolo e motore di un rinnovamento solido che partì proprio dagli ultimi e dai poveri: raggiunse prima i contadini di quella comunità, poi i cittadini di Genova e i Liguri, quindi tante località in altre regioni italiane e infine, nei secoli, attraverso il mare, diverse comunità e paesi lontani: oggi, infatti, l’invito di Maria si ricorda e si celebra in tutti i continenti, dalle Americhe all’Australia all’Africa, ovunque sono giunti gli emigranti genovesi, i poveri in cerca di riscatto in altre terre, i missionari.





Maria della Guardia è la Madonna degli umili, dei poveri, della gente comune: tutti coloro che, riconoscendosi deboli come Benedetto Pareto, possono al contrario diventare protagonisti autentici della fede, farsi ricostruttori dei propri ambienti di vita, motivare piccoli, grandi cambiamenti. E’ lo schema del Vangelo, la proposta del Dio di Gesù. E non può che essere lo schema di Maria, Madre del Salvatore. E’ questo l’essenziale da cercare: farsi operatori di giustizia e pace, di carità e misericordia.

La Novena della Guardia sarà dunque un cammino di riflessione, confronto e preghiera proprio intorno al tema dell’essenziale. Cosa significa vivere di essenziale? Cosa devo fare perché questo essenziale, secondo la Parola di Dio e l’invito di Maria, sia una proposta possibile per tutti, perché tutti diventino protagonisti di cambiamento? Un tema attuale, in un mondo attraversato da dinamiche epocali, grandi drammi e rischi globali, fatiche sociali, relazionali ed ecclesiali, ma pur sempre abitato da milioni di Benedetto Pareto che, per quanto piccoli, possono e debbono fare la differenza.

Ecco il programma completo.

Preghiera e riflessione.

Ore 9: Lodi del mattino

Ore 10 e 11: Celebrazione S. Messe

Ore 11.45: Visita guidata al “Cammino dell’ESSENZIALE”

Nel primo pomeriggio: Sosta e riproposta presso il “Punto Famiglia” di quello che il Santuario offre, abitualmente o in prospettiva futura, per tutti.

Ore 16: Rosario/Contemplazione “intorno al monte” della Guardia

Ore 17: Celebrazione S. Messa

Ore 21: Rosario/Contemplazione della sera presso la Cappella dell’Apparizione

Durante la giornata, momenti di Ascolto e Riflessione

Domenica 27 agosto.

Festa delle fedeltà godute e sofferte. Nel contesto della Novena, un giorno per celebrare e ringraziare con quanti hanno ragione di godere per una reciproca fedeltà vissuta e condivisa (anniversari di nozze, di consacrazione religiosa) e, nel pomeriggio, per quanti stanno vivendo una fedeltà più problematica e sofferta (separati, divorziati…)

Lunedì 28 agosto.

La Vigilia.

Ore 19: “Pellegrinaggio popolare” con l’Arcivescovo di Genova, S.E. Card. A. Bagnasco, per 4 chilometri, dalle Acque Minerali fino al Santuario

Ore 21 circa: S. Messa della Vigilia in Basilica, celebra l’Arcivescovo

Dalle ore 23 alle ore 7 del 29 Agosto: Preghiera notturna, a turni, alla Cappella dell’Apparizione

Invito per tutti – privati, condomini, parrocchie – a rilanciare l’antico folclore della illuminazione della valle Polcevera e oltre. Anche questo è festa!

Martedì 29 agosto.

Festa dell’Apparizione e del Mandato di Maria

Ore 10: è il cuore della Festa, con la lettura della Memoria e della Supplica all’Apparizione, la processione e la S. Messa Solenne celebrata dall’Arcivescovo.

Altre S. Messe

Ore 7 / 8 / 9 / 12

Ore 16: Celebra l’Arcivescovo, S.E. Card. A. Bagnasco.

Ore 17: Celebra il Vicario Generale della Diocesi di Genova, Mons. Marco Doldi.

Ore 18.30: S. Messa conclusiva all’aperto per quanti sono impegnati sul lavoro in giornata. Celebra il Rettore, presso la Cappella dell’Apparizione.

Ore 21.00: “Ora di contemplazione”: musiche d’organo, violino e tromba, canti e brani classici mariani. Un’ora di godimento e di riposo interiore sempre più apprezzata, guidata dal M°. Damiano Profumo.

Internet: www.santuarioguardia.it

Facebook: @santuariodellaguardia