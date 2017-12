Novembre 2017, boom di turisti in Liguria: + 8,59% (rispetto a 2016)

Sono state circa 362mila le presenze registrate dalle strutture ricettive liguri a novembre, l’8,59% in più rispetto allo stesso mese del 2016, pari a oltre 28.600 turisti.

“Si tratta di dati che testimoniano che la destagionalizzazione della Liguria sta funzionando – ha dichiarato oggi il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – su questo stiamo investendo, per rendere attrattiva la nostra regione lungo tutto l’arco dell’anno. Lo saremo anche a Natale, grazie alla nuova campagna #lamialiguria che sta partendo in queste ore e alla sua promozione su piazze nazionali, nei cinema e sui maxischermi delle più grandi città che racconta un’altra Liguria che è diversa e uno non se lo immagina. Dove l’inverno è mite, l’arte è bellissima, l’enogastronomia è un’eccellenza italiana e l’export lo dimostra e il turismo può essere una risorsa per creare posti di lavoro e non sempre è stata valorizzata come si doveva”.

“Come avevamo già anticipato – ha aggiunto l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino – con il mese di novembre già abbiamo superato il record di 15 milioni di presenze, raggiunto lo scorso anno sui 12 mesi. Il ponte di Ognissanti ha premiato, ancora una volta, la nostra regione, che si sta sempre più affermando come meta turistica in ogni stagione dell’anno, attraendo visitatori con le proprie bellezze paesaggistiche e artistiche, ma anche per l’offerta sempre più mirata e coinvolgente di opportunità di svago e di conoscenza del nostro straordinario territorio.





Con la campagna #lamialiguria inverno, con video promozionali su tv nazionali e in piazze ad alta frequentazione a Milano, contiamo di attrarre sempre più visitatori anche per il mese di dicembre. Siamo certi che la Liguria possa essere un’ottima alternativa a una vacanza in montagna”.

Dai dati dell’Osservatorio turistico regionale, a livello provinciale, si conferma il ruolo trainante della provincia di Genova – 172.774 presenze – con un aumento, rispetto a novembre 2016, del 9,1% e su base comunale dell’6,4%. In provincia di Savona, le presenze salgono del 12,1% per un totale mensile di oltre 76.272; anche la provincia della Spezia sale del 12,4% per un totale di 54.877 presenze.

Lieve flessione delle presenze in provincia di Imperia con 58.055 presenze con un -1%, ma riequilibrato da un forte aumento degli arrivi (+17%).