Novara-Spezia, Di Carlo “Pagati cari gli errori”

LA SPEZIA 26 FEB. Amareggiato per la sconfitta, ma pronto a tornare subito in campo martedì contro l’Ascoli, mister Di Carlo analizza la sfida del “Piola”, decisa nella prima frazione di gioco: “Nel primo tempo abbiamo commesso qualche errore tecnico di troppo, avremmo dovuto gestire meglio alcune ripartenze, ma non siamo stati bravi a concretizzare; dispiace perchè eravamo riusciti a pareggiare, subendo poi una rete a tempo scaduto, con il direttore di gara che non ha fermato il gioco, nonostante non fossero stati assegnati minuti di recupero: non voglio cercare alibi, ma è una situazione da evidenziare.

Nella ripresa credo che abbiamo fatto noi la partita, provando a pareggiare fino al 95′, ma ci è mancato il gol e torniamo a casa senza punti; per fortuna martedì si torna subito in campo e faremo di tutto per tornare a correre subito davanti al nostro pubblico.

Oggi il Novara ha disputato una gara molto maschia ed in alcuni frangenti abbiamo subito la loro fisicità, non riuscendo ad alzare i ritmi, specialmente nella prima frazione di gioco, ma nella ripresa, una volta sistemati tatticamente anche grazie alle sostituzioni, abbiamo dimostrato di meritare almeno il pareggio.

Errasti? Ha subito una gomitata fortuita da Galabinov, davvero difficile da non vedere, e purtroppo ha accusato il colpo, non riuscendo a rientrare nella ripresa.

La squadra di Boscaglia è senza dubbio una buona squadra e sta attraversando un ottimo momento di forma, con giocatori di qualità come Casarini, Galabinov e Orlandi, ma credo che oggi Chichizola abbia dovuto compiere una sola parata, quindi dispiace tornare senza punti da questa trasferta; oggi abbiamo pagato a caro prezzo i nostri errori.

Dobbiamo fare meglio, sbagliare di meno, ma questo gruppo ha tutti i requisiti per centrare i playoff, nonostante la concorrenza sia ampia e fino all’ultima giornata saremo in tanti a battagliare per entrare nelle posizioni che contano”.