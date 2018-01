Notte di Capodanno a Loano con oltre 4000 persone e lo Zoo di 105

La notte di Capodanno a Loano oltre quattromila persone si sono ritrovate in piazza Italia a Loano per partecipare al Capodanno in piazza organizzato dall’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

L’evento è stato curato dal Comune Comune di Loano in stretta collaborazione con Dimensione Eventi, che ha organizzato la rassegna di concerti e spettacoli che quest’estate si sono tenuti all’arena estiva del Giardino del Principe.

Gli appuntamenti del “Dreams Festival” hanno visto la partecipazione di decine di migliaia di spettatori e il Capodanno in piazza non è stato da meno: oltre quattromila persone, infatti, hanno sfidato la pioggia per prendere parte alla grande festa di piazza.





“Una festa di piazza che ha ottenuto un successo oltre ogni aspettativa – commentano con una certa soddisfazione il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore Remo Zaccaria – Nella nostra affollatissima piazza Italia ieri sera c’erano famiglie con figli, coppie e giovani di ogni età. Tutti hanno scelto dare il benvenuto al nuovo anno partecipando al nostro grande Capodanno in piazza. Desideriamo ringraziare il personale del Comune, le forze dell’ordine, la polizia municipale, il comandante Gianluigi Soro, i funzionari del settore turismo, i volontari e tutti quanti hanno collaborato per garantire la sicurezza e la buona riuscita di questa manifestazione”.

A aprire la serata è stata la band dei Supernovanta capitanata dallo showman Fabio Supernova, che ha portato in scena uno show in cui voci maschili e femminili, sax, chitarra e percussioni si sono incontrate dando vita ad una grande animazione dal vivo.

Sul palco mobile di piazza Italia sono poi saliti Paolo Noise, Pippo Palmieri e Wender, tre membri storici de “Lo Zoo di 105”, il programma più irriverente e di successo della radio italiana. I “cattivi ragazzi” che ogni pomeriggio da Radio 105 fanno ridere il pubblico dei giovani e non solo hanno animato la piazza con musica e sketch fino all’arrivo del 2018.

A chiudere la serata è stato il dj-set dei Supernovanta, che ha fatto ballare piazza Italia fino a tarda notte sulle note dei più grandi successi della dance di ogni epoca.

Ieri alle 18 di oggi, primo gennaio, si è svolto il tradizionale spettacolo pirotecnico sul molo Kursaal. Creazioni originali con forme a fontana, a sfera e a effetto pioggia si incroceranno nel cielo formando un magico gioco di luci colorate, una scoppiettante scenografia che creerà un’atmosfera avvolgente.