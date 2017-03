GENOVA. 20 MAR. Un 76 enne genovese, gravato di pregiudizi di polizia, abitante in via Borzoli, aveva in pendenza un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Genova, poiché doveva scontare una pena detentiva di 2 anni e 7 messi di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti.

Pertanto, ieri è stato rintracciato dai Carabinieri di Rivarolo ed è stato tratto in arresto. Dopo le formalità di rito, il nonno pusher è stato rinchiuso presso la Casa Circondariale di Marassi.