Nonnina perde la strada e fa 30 chilometri a piedi

LA SPEZIA. 15 MAR. Una nonnina di 80 anni ha percorso circa 30 chilometri tra Forte dei Marmi e Marinella di Sarzana, prima di giungere in un bar della località ligure.

L’anziana si era smarrita ieri nel tardo pomeriggio ed aveva vagato a piedi sino ad arrivare nel sarzanese.

Qui, esausta, è entrata in un bar per chiedere un bicchiere d’acqua.

La donna, in stato confusionale, è stata assistita dalla polizia di Sarzana che, dopo essersi accertati che si trovava in buone condizioni, hanno rintracciato i familiari che in serata l’hanno riaccompagnata a casa.