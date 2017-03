GENOVA. 4 MAR. Emergenza giovani. Non solo spinelli. Ora vanno a scuola pure con la lama. Uno studente genovese di 18 anni, incensurato, oggi è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova, poiché, a seguito di un intervento dei militari dinanzi all’Istituto scolastico “Vittorio Emanuele II- Ruffini” in Largo Zecca per un violento alterco con un coetaneo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

I carabinieri hanno calmato il giovane e sequestrato il coltello.