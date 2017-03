Non ce l’ha fatta il pitone gettato nella spazzatura

GENOVA. 20 MAR. Purtroppo non ce l’ha fatta il pitone reale gettato nella spazzatura a Montesignano sulle alture della Valbisagno.

Nonostante le cure a cui è stato sottoposto nel centro di recupero dell’Enpa, l’Ente Nazionale Protezione Animali di Camporone, è morto a causa delle precarie condizioni in cui si presentava.

Secondo l’Enpa “la vicenda di Kaa, come gli animalisti lo avevano chiamato, deve fare riflettere e servire da monito per coloro che acquistano animali senza preoccuparsi se poi riescono a gestirli”. “Per questo rinnoviamo l’appello a non comprare determinati animali senza prima essere informati sulla loro gestione”.