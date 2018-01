Nomine, Bucci sceglie (in sordina) la figlia di Viziano: nuova presidente Mu.Ma

Nuove nomine in Comune a Genova. Il sindaco Marco Bucci nei giorni scorsi ha scelto (in sordina) la figlia dell’imprenditore edile Davide Viziano come presidente del “Mu.Ma – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni”.

Nicoletta Viziano è nata a Genova il 16 Settembre 1975 e si è laureata in Ingegneria Edile presso la Facoltà di Ingegneria nel 2001. Attualmente riveste i ruoli di Amministratore Delegato di Stifin S.p.A., holding del Gruppo Viziano, di Progetti e Costruzioni S.p.a., di Palazzo Meridiana S.r.l. e di Infrastrutture e Costruzioni S.r.l.

La nuova nomina è stata comunicata ufficialmente sulla pagina Fb del Galata-Museo del Mare: “Cambio di vertice per l’Istituzione Muma: Maria Paola Profumo passa il testimone a Nicoletta Viziano”.





Ad annunciarla, giovedì scorso, è stata anche la presidente uscente Maria Paola Profumo (Pd) che ha ringraziato i suoi collaboratori e ha fatto “un bilancio di questi intensi e fruttuosi 13 anni” ricordando che in tutto questo tempo il Museo del Mare “è passato da 60mila a 200mila visitatori”.

La neopresidente Nicoletta Viziano su Fb ha confermato: “Nuova sfida per il 2018! Grazie mille per la fiducia del Sindaco Marco Bucci che mi ha voluto in questa avventura”.

Tuttavia, il Comune di Genova non ha ancora comunicato nulla. Nè sulla pagina Fb, né su quelle del sito web. Silenzio anche sulle pagine social del sindaco Marco Bucci e dell’assessora comunale alla Cultura Elisa Serafini.

Insomma, sembrerebbe una scelta avvenuta un po’ in sordina, da pubblicizzare poco. Forse per paura di altre polemiche sulle nomine, che nelle scorse settimane erano state cavalcate dalla “gauche” genovese. Tra cui, si ricorderà, quelle per il consiglio di amministrazione della Fondazione Palazzo Ducale.

Addirittura, sulla pagina web ufficiale del Comune, che si occupa dei Musei di Genova, al momento Maria Paola Profumo risulta ancora presidente del Mu.Ma.

Cliccare per credere.

www.museidigenova.it – amministrazione trasparente