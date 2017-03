SAVONA. 20 MAR. Tragedia nel pomeriggio tra Noli e Spotorno. Una donna di circa 50 anni è stata trovata morta vicino a una scogliera. Un passante ha intravisto in lontananza il corpo e poi ha avvertito le forze dell’ordine. Sono immediatamente scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Guardia Costiera, con i volontari del 118.

Una volta recuperato il corpo, i soccorritori, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri hanno avviato le indagini per fare luce sui motivi della morte. Si ipotizza una disgrazia. La 50enne potrebbe essere scivolata sugli scogli. Accertamenti in corso.