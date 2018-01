No pants subway ride 2018, altro successo: decine di migliaia in mutande nella Metro

No pants ride subway 2018. Una corsa senza pantaloni in un giorno come tanti in metropolitana. L’iniziativa organizzata in tutto il mondo anche quest’anno è stata un grande successo.

Da New York a Mosca, da Milano a Londra, Berlino e Parigi, sono stati decine di migliaia i viaggiatori-pendolari che, sfidando anche il freddo, sono rimaste in mutande durante il “flash mob” di ieri.

Un progetto simpatico e divertente per tutti, anche per quelli che non hanno aderito, al quale hanno partecipato molti giovani (ma non solo) per uscire dalla solita routine quotidiana.





L’evento è organizzato ogni anno dall’associazione Improv Everywhere in USA, che cominciò nel 2002 a New York e ora ha coordinatori in tutte le grandi città di tutto il mondo.