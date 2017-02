GENOVA. 23 FEB. Controlli per la sicurezza nei caruggi. Un 19enne del Gambia, domiciliato a Genova, fermato dalla pattuglia della Stazione Carabinieri di Maddalena, per un controllo in vicolo presso piazza Santa Fede, allo scopo di evitare l’ispezione, opponeva resistenza e spintonava gli operanti.

Pertanto, è stato tratto in arresto per “resistenza a pubblico ufficiale” e “lesioni personali”. Uno dei carabinieri riportava lesione giudicate guaribili in 7 giorni.