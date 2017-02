GENOVA. 21 FEB. “Per i migranti irregolari e i delinquenti ci vorrebbe una pulizia di massa anche in Italia. Se necessario anche con la forza e strada per strada, perché ci sono vie e quartieri fuori controllo. Quando saremo al governo useremo le navi della Marina Militare per riportare indietro i finti profughi”.

Alle parole di buonsenso pronunciate sabato a Recco da Matteo Salvini per esortare legalità, garantire sicurezza e “tornare ad essere un Paese normale” il coordinatore per l’Immigrazione di Anci Liguria e sindaco di Sori, l’estremista Paolo Pezzana, aveva replicato dando dello “stronzo” al leader leghista. Il consigliere regionale del Pd Luca Garibaldi aveva rincarato la dose: “Porco”. Mentre Margherita Ceravolo, segretario del Circolo Pd di Recco-Avegno-Uscio, sabato si era fatta il selfie abbracciando Salvini.

“Massima solidarietà e fiducia – dicono ora i consiglieri regionali del Pd – al sindaco di Sori Paolo Pezzana, attaccato per aver criticato aspramente le parole pronunciate da Matteo Salvini a Recco sui migranti. Vorremmo ricordare infatti che il problema non è l’insulto del sindaco di Sori, ma le parole del leader della Lega Nord che l’hanno scatenato. Ci rendiamo conto che il segretario del Carroccio ha detto, testualmente, che per risolvere la questione dei migranti occorre ‘una pulizia di massa via per via, quartiere per quartiere e con le maniere forti se serve’? Sono parole gravissime e di una violenza inaudita, una frase agghiacciante che riesuma, senza mezzi termini, fascismo e nazismo. Noi siamo indignati per ciò che ha detto Salvini, non per come gli ha risposto Pezzana.

E come se non bastasse un assessore regionale come Rixi si permette di chiedere le dimissioni del sindaco di Sori, responsabile welfare e immigrazione per Anci, altrimenti, non solo minaccia di far uscire la Lega dall’associazione dei Comuni liguri, ma subordina alla cacciata di Pezzana il rapporto di collaborazione tra la Regione Liguria, che lui rappresenta, e la stessa associazione. Un gravissimo ricatto di bassa Lega, che piega le istituzioni a meri fini di battaglia politica.

Il Pd invece sottolinea l’ottimo lavoro che sta facendo Pezzana in Anci sul tema dei migranti e ribadisce nei suoi confronti sostegno, vicinanza e solidarietà. Fomentare violenza a fini propagandistici rischia invece di portare a gesti inconsulti chi dalle parole passa naturalmente alle mani. Non basta un crocifisso in aula, come hanno proposto Rixi e la Lega, per avere faccia e coscienza pulite”.