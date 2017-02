GENOVA. 18 FEB. Un 29enne nigeriano, sorpreso con 23 confezioni termosaldate di marijuana, è stato arrestato dalla polizia.

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Volanti della Questura hanno svolto un servizio appiedato nel centro storico cittadino, con particolare riguardo alla zona di Via del Campo e vicoli limitrofi, con finalità di contrasto al commercio di stupefacenti.

Durante il pattugliamento hanno controllato un 29enne originario della Nigeria che, stretto nel pugno, custodiva un involucro di cellophane con all’interno marijuana.

La successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo ha consentito di sequestrare ulteriori 22 confezioni del tutto simili alla prima, contenenti il medesimo stupefacente, nascoste in una scarpa.

L’arrestato è stato condotto in Questura per gli atti di rito e sarà giudicato questa mattina per direttissima.