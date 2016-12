Neve, a mezzogiorno riapre la SP73 del Faiallo

GENOVA. 23 DIC. E’ ritornato il sole dopo il maltempo che nei primi giorni della settimana ha portato molta neve nelle vallate interne e, cessate le bufere di vento che non garantivano la sicurezza degli interventi operativi, gli spazzaneve della Città metropolitana di Genova sono entrati in azione sulla SP73 del Faiallo, dove sono caduti oltre cinquanta centimetri di neve, gonfiati in molti tratti dalle raffiche di vento in cumuli alti un metro e mezzo.

Ora gli spazzaneve stanno completando gli sgomberi nella carreggiata e la strada in quota che sale a 1.100 metri fra la Valle Stura e l’Appennino savonese sarà di nuovo completamente aperta e percorribile da mezzogiorno di oggi.