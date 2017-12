Nervi, Resistenti di piazza Pittaluga intonano Bella Ciao con Anpi

CasaPound organizza un convegno in viale delle Palme a Nervi e nel quartiere del Levante l’Anpi battezza i “Resistenti di piazza Pittaluga”.

Ieri pomeriggio c’è stata la presentazione ufficiale dell’associazione, che ha realizzato anche un gruppo chiuso su Facebook con 200 iscritti. Quelli di Anpi e gli antifascisti hanno intonato tutti insieme “Bella Ciao”. Il logo della neonata associazione riporta l’immagine stilizzata di Silvana, l’anziana che era scesa in piazza contro CasaPound, avvolta in uno scialle rosso.

L’evento si è svolto nella sede dell’Anpi Quinto-Nervi-S. Ilario che si trova all’inizio della passeggiata a mare, presso il castello sopra il porticciolo.





“Il gruppo – spiegano i Resistenti – nasce dall’intento di alcuni cittadini indignati che si sono ritrovati in Piazza Pittaluga a Nervi spontaneamente l’11 novembre 2017 a contestare il raduno di CasaPound presso l’Hotel Astor, di restare in contatto e di riunire tutti coloro che si riconoscono nei valori dell’Antifascismo e della Resistenza in un’associazione culturale che promuova incontri, dibattiti, iniziative culturali e resistenza quotidiana e che vigili su accadimenti di matrice fascista”.