GENOVA. 25 MAR. Furti in casa, le abitazioni di Nervi ancora nel mirino dei ladri. Stavolta il colpo è avvenuto in pieno giorno, al mattino, quando i proprietari sono usciti dal loro alloggio in via Donato Somma.

I malviventi, secondo i primi accertamenti della polizia, sono entrati in azione tra le 9 e le 11 di giovedì mattina. Quando i proprietari sono rientrati, hanno trovato le stanze a soqquadro. Il bottino, tra contanti, oro, preziosi e altri oggetti di valore, è di circa 15mila euro.

Il modus operandi dei ladri è stato simile a quello adottato per altri furti in casa. Prima hanno atteso che i proprietari uscissero, poi sono entrati in azione forzando una portafinestra e sono usciti indisturbati. Gli investigatori hanno effettuato i rilievi ed aperto le indagini.