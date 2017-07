Nervi, fanno il bagno col mare agitato: soccorsi dai VVf

GENOVA. 25 LUG. Doppio intervento di salvataggio a Nervi dei vigili del fuoco. Stamane, nella spiaggetta di Capolungo, due giovani si sono tuffati in acqua nonostante il mare molto agitato.

Al momento di uscire, i genovesi si sono trovati in difficoltà. Uno dei due alla fine è riuscito a guadagnare la riva, ma per l’altro è stato necessario l’intervento dei pompieri che lo hanno recuperato con l’elicottero. Tanta paura e, per fortuna, solo lievi ferite per il bagnante.

Nel tardo pomeriggio, un altro giovane, nella spiaggia di Murcarolo, è entrato in acqua e non è più riuscito a tornare a riva. Sul posto sono intervenuti nuovamente i vigili del fuoco, stavolta con una squadra di sommozzatori, che lo hanno salvato riportandolo a terra.