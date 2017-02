Neri Marcorè torna all’Archivolto conQuello che non ho

GENOVA. 1 FEB. Da giovedì 2 a sabato 4 febbraio 2017 Neri Marcorè torna sul palco del Teatro Gustavo Modena con lo spettacolo del Teatro dell’Archivolto Quello che non ho.

Scritto e diretto da Giorgio Gallione, lo spettacolo si ispira liberamente a due giganti del nostro recente passato, Fabrizio De Andrè e Pier Paolo Pasolini, accostando le canzoni del primo, popolate dalle “anime salve” a lui care, al sentimento di indignazione civile del secondo. Accompagnato dalle voci e dalle chitarre di Giua, Pietro Guarracino e Vieri Sturlini, Marcorè sul palco canta, recita, suona la chitarra, racconta fatti più o meno noti della nostra attualità.

Quello che non ho si interrogar sulla nostra epoca, in equilibrio instabile tra ansia del presente e speranza del futuro. La struttura narrativa dello spettacolo si basa su episodi di cronaca internazionale, riflessioni di carattere economico e sociale; storie di sfruttamento dell’uomo e dell’ambiente, di esclusione, di ribellione, di guerra, di illegalità, rilette col filtro grottesco, ghignante e aristofanesco che De Andrè aveva utilizzato ne Le nuvole.

Così “viaggiando in direzione ostinata e contraria” si favoleggia del Sesto continente, un’enorme Atlantide di rifiuti di plastica che galleggia al largo delle Hawaii; di evoluti roditori, nuovi padroni del mondo, che inaugurano il regno di Emmenthal (…dopo Neanderthal); di surreali ma autentiche interrogazioni parlamentari; si racconta di guerre civili causate dal coltan, minerale indispensabile per far funzionare telefonini e playstation; di economia in decrescita felice che propone la pizza da un euro (una normale margherita, grande però come un euro…). A questo variegato mosaico fanno da collante le canzoni di Fabrizio De Andrè, da Khorakhané a Don Raffaè a Smisurata Preghiera – poesie in musica che passano dalle ribellioni e i sarcasmi giovanili alla visionarietà dolente dei non allineati contemporanei.

“Con Quello che non ho siamo di fronte a un anomalo, reinventato esempio di teatro canzone che, traendo linfa dalla visione del mondo e dalla poetica di De Andrè e Pasolini prova a raccontare l’oggi. – dice Gallione -Un tempo nuovo e in parte inesplorato, in cerca di idee e ideali”.

FRANCESCA CAMPONERO

