Neonato in pericolo: da Alghero a Genova con gli angeli dell’Aeronautica

Nuovo trasporto speciale con un velivolo dell’Aeronautica militare da Alghero a Genova per un neonato in imminente pericolo di vita.

Un C130J della 46/a Brigata Aerea è decollato da Pisa alle 13 ed è giunto dopo circa un’ora di volo in Sardegna. Qui ad Alghero è stata fatta salire un’ambulanza con una equipe medica al seguito che era già pronta sulla pista.

Completate le operazioni di imbarco, il velivolo militare è decollato nuovamente alla volta di Genova, una volta sbarcata l’ambulanza si è diretta all’ospedale pediatrico Gaslini.





Nel 2017 sono state oltre 450 le ore di volo effettuate per prestare soccorso a più di 200 persone in difficoltà o in imminente pericolo di vita.