GENOVA. 7 APR. Questa notte, alle 4.30, un vasto incendio si è sviluppato in via della Libertà all’altezza del civico 6.

L’incendio è partito da un cassonetto della carta e ha coinvolto 2 autovetture e danneggiato 2 negozi, oltre aver annerito la facciata del palazzo.

Sul posto è intervenuta una squadra di Genova Ovest che ha spento le fiamme in un’ora.

Le cause sono in via di accertamento da parte della Polizia Scientifica intervenuta sul posto.