Nella notte incendio in appartamento di Savona

SAVONA. 16 APR. Erano le 3.18 di questa notte quando i vigili del fuoco di Savona sono stati chiamati ad intervenire in Via Guidobono, per un denso fumo che fuoriusciva dal quinto piano di un appartamento.

Mentre 2 vigili stendevano le manichette all’interno del caseggiato, altri 2 entravano dalla finestra.

L’incendio è stato attaccato con la tubazione stesa all’interno. Il fuoco interessava una stanza dell’appartamento. Le cause sono in via di accertamento.





Far evacuare il fumo ha richiesto molto tempo. Dentro non vi era nessuno.

La durata è stata di circa 3 ore. Sul posto 118 e polizia.