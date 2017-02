Nel weekend arrivano in fiera 700 gatti con World Cats

GENOVA. 9 FEB. Ci saranno 700 gatti con oltre 30 razze, dai Main Coon, i giganti americani, al cucciolo di persiano campione del mondo 2016, dai morbidi British Shortair ai gatti nudi, gli Sphinx, a quelli più comuni. Per primo, però, la mascotte della manifestazione: Winston Binocolo Churchill, un bellissimo micione cieco adottato a Savona.

E’ questo l’appuntamento che si presenta in Fiera nel weekend dell’11 e 12 febbraio per l’Esposizione Internazionale Felina organizzata da WorldCats e patrocinata dall’ANFI – Associazione Nazionale Felina Italiana.

Ci saranno anche 200 famiglie al seguito di questo esercito felino, provenienti da tutta Europa; dieci i giudici internazionali qualificati in base agli standard di razza FIFe, da Italia, Svezia, Olanda, Svizzera e Danimarca, impegnati in un fittissimo calendario di gare.

Tra le più attese, sabato la gara riservata ai Sacri di Birmania, domenica quella riservata ai persiani e agli esotici.

Nei pomeriggi di sabato e di domenica ci sarà il “Best in show”, con la scelta dei migliori soggetti in assoluto e dei tre vincitori nelle rispettive categorie: Adulti, Cuccioli e Neutri.

Saranno presenti in mostra stand di prodotti per l’alimentazione e la cura degli animali, la Croce Gialla, la pubblica assistenza che in convenzione con la ASL3 effettua il servizio di soccorso animali, e il gattile “I gatti del Nettuno”, per chi è interessato a un’adozione “consapevole”. Per i bambini sarà allestito uno spazio con i giochi gonfiabili.

Per gli appassionati più sensibili l’appuntamento da non perdere è “Feline Nursing”, l’incontro in programma sabato alle 14.30 con Francesca Serena, veterinaria e grande esperta di gatti. In 60 minuti saranno fornite tutte le informazioni indispensabili per allattare un cucciolo appena nato in tutte quelle situazioni dove non si può contare su mamma gatta e la sfida da vincere è la sopravvivenza.

Nel corso della manifestazione saranno presenti i figuranti della 501st Legion Italica Garrison e della Rebel Legion Italian Base, gli unici due gruppi di costuming Star Wars approvati da LucasFilm, che con i loro accuratissimi costumi e armature faranno rivivere le magie della saga stellare più amata di tutti i tempi: saranno a disposizione del pubblico per regalare a tutti scatti stellari in cambio di una donazione libera a favore della Croce Gialla e de “I gatti del Nettuno”.

In collaborazione con Word Cats Liguria Notizie organizza l’evento “Fotografa il tuo gatto” ed invita tutti i lettori e i visitatori della Fiera ad inviare su Facebook una foto del proprio gatto ripreso in un momento particolare, divertente o di relax. Le foto migliori verranno pubblicate e verrà fatto e publbicato un filmato.

Orari di apertura e biglietti

La mostra è aperta nel piano terreno del padiglione Blu sabato 11 e domenica 12 febbraio dalle 10,00 alle 18,30 con orario continuato.

Prezzo biglietto intero €. 8,00 ridotto €. 6,00 (bambini fino a 12 anni, studenti universitari e over 70).

Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni e portatori handicap accompagnati.

All’interno del padiglione servizio bar e ristoro con specialità liguri e piemontesi.

Parcheggio a pagamento all’interno del quartiere fieristico: tariffa unica 5 Euro

Facebook: https://www.facebook.com/expo.worldcats/