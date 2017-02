Nel mare ci sono i coccodrilli al Teatro Altrove

GENOVA. 1 FEB. Venerdì 3 Febbraio 2017, ore 10 (matinèe per le Scuole) e ore 21 al teatro Altrove è in programma Nel mare ci sono i coccodrilli, storia vera di Enaiatollah Akbari, tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda con l’adattamento a cura di Fabio Geda e Christian Di Domenico e con Christian Di Domenico.

C’è chi parte per amore, per lavoro, per turismo e c’è chi parte per inseguire la vita. Questo è il caso di Enaiatollah Akbari, scappato alla morte e la cui partenza è diventato un secondo parto. Un viaggio in posizione fetale, stipato in pochi centimetri, nella pancia di un camion dentro un mare di letame. Un mare in salita, che unisce e che separa. Un mare che è liquido amniotico che nutre ma in cui si può annegare.

Una sola sedia in scena basta per raccontare il travaglio e il peregrinare di un bambino, costretto a barattare la propria innocenza in cambio della sopravvivenza, senza però mai vendere la propria onestà. Nel viaggio diventa un uomo portando sempre in tasca le parole di suo padre e le promesse fatte a sua madre. Poi finalmente arriva, si ferma. Ritorna a essere un po’ bambino, di nuovo figlio, nostro, del mondo, del tutto. Perché basta che due si vogliano bene per raggiungere l’assoluto e la misura delle cose. Nel mare ci sono i coccodrilli, è uno spettacolo che cerca di far presa sulla nostra umanità …se ancora c’è.

La storia di Enaiatollah, fuggito dall’Afghanistan, è una magnifica parabola che rappresenta uno dei drammi contemporanei più toccanti: le migrazioni di milioni di individui in fuga da territori devastati dalle guerre, in cerca di un miraggio di libertà e di pace.

FRANCESCA CAMPONERO

