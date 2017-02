Nel Centro Storico inaugura la Negroneria Genovese

GENOVA. 10 FEB. Inaugura questa sera un nuovo locale nel Centro Storico di Genova in Salita Embriaci 2: la Negroneria Genovese.

Sulla pagine Facebook del locale, il titolare Davide, classe 1989, spiega lui stesso il locale, appunto la Negroneria Genovese…c’èpoco da aggiungere…

“Chi lo conosce sa che è riuscito ad imbottigliare profumi, mixare sapori e “a cucire sul palato di ognuno un drink che calzi a pennello con i suoi gusti”, dunque perché il Negroni, il più “semplice” ed inflazionato dei cocktails?

Perché si sa la semplicità nasconde insidie e quando il conte Cammillo Negroni e il barman Fosco Scarselli, durante i fasti della Firenze di inizio Novecento, con l’aggiunta dell’Unsweetened Gin, tramutarono l’Americano in “un Americano alla maniera del conte Negroni”, non pensavano che sarebbe diventato il cocktail unità di misura per testare le capacità dei barman.

Quindi dietro questa scelta ci sono sfida e passione. La passione è quella per un drink che mantiene il fascino di un’altra epoca, la sfida è di farlo apprezzare nella sua purezza.

Ok vi abbiamo spiegato Negroneria, ma Genovese?

Non sta a noi raccontare le condizioni in cui verte la situazione della movida genovese, il nostro obiettivo è rilanciare un territorio che chiamiamo Casa, un territorio che è stato spesso bistrattato, offeso e dimenticato. I vicoli di Genova sono il cuore pulsante di una città che ha ancora molto da dire ed è qui che vogliamo offrirvi un aperitivo”.

E per il giorno dell’inaugurazione scrive: “Vogliamo farvi assaporare un po’ di incantesimo vintage condito con pesto e focaccia. Con parsimonia del resto siamo a Genova.

Dalle 18 alle 23 per un aperitivo, per cena o per dopo vi aspettiamo con una lista di negroni ricca e folle.

Il grande giorno è giunto. Stasera dalle 18 vi aspettiamo in Salita Embriaci 2r. Ci saremo noi, i negroni e il cibo. Chi non beve fa la fine di Ned”.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1860367350913337/