GENOVA. 4 APR. Inchiesta Maglio 3. Nonostante gli elementi di prova forniti dalla dettagliata e scrupolosa indagine dei carabinieri, taluni magistrati, con le loro sentenze di assoluzione, avevano in sostanza affermato che la ‘ndrangheta a Genova non esiste.

Nel 2012, i presunti affiliati avevano esultato in aula perché erano stati assolti in primo grado dal gup Silvia Carpanini, che ne aveva ordinato l’immediata scarcerazione: “(…) Essere ‘ndranghetista, soprattutto al di fuori della Calabria, non vuol dire necessariamente, in assenza di concrete dimostrazioni di fatto, fare l’ndranghetista, contribuendo alle finalità criminali del sodalizio (…)”.

Un discutibile verdetto, seguito da un mare di polemiche e da disquisizioni giuridiche sul cosiddetto “reato fine”, che nel febbraio del 2016 i giudici della Corte d’Appello avevano confermato.

Epperò gli Ermellini della Corte di Cassazione oggi hanno ribaltato il teorema assolutorio, annullando le sentenze emesse dai colleghi genovesi. Le motivazioni saranno rese note nei prossimi giorni, ma si può senz’altro sottolineare che il complesso, onesto e pericoloso lavoro investigativo dei carabinieri non era stato fatto invano. Forse, doveva essere preso in considerazione con maggiore attenzione e, in ogni caso, non doveva essere cancellato con un colpo di spugna o discutibile “ragionamento” che dir si voglia.

La Suprema Corte ha quindi ordinato che venga celebrato un nuovo processo di Appello per Onofrio Garcea, Lorenzo Nucera, Rocco Bruzzaniti, Raffaele Battista, Antonino Multari, Antonio Romeo, Michele Ciricosta, Benito Pepè, i fratelli Fortunato Barilaro e Francesco Barilaro. Secondo l’accusa, gli imputati erano attivi nel capoluogo ligure, ma anche nel ponente e nello spezzino. Fabrizio Graffione