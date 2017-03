Navigando si impara con l’Einaudi-Casaregis-Galilei

GENOVA. 13 MAR. Quest’anno per la prima volta, dal 18 al 21 febbraio 2017 quaranta allievi dell’Istituto Einaudi-Casaregis-Galilei hanno partecipato al progetto “Navigando si impara” promosso dalla Grimaldi Lines come parte integrante della programmazione di alternanza scuola lavoro.

Si tratta di un’attività dedicata alla formazione dei giovani alunni delle scuole secondarie superiori, divenuto oggetto del Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

L’interesse nei docenti organizzatori (Alessandro Marino, Roberta Castello, Fiorella Germani, Cristina Casanova) è stato suscitato dall’idea innovativa di supportare gli studenti nell’orientamento professionale,stimolandone le eccellenze e, contemporaneamente, contribuendo alla promozione di viaggi d’istruzione all’estero economici e nel rispetto dell’ambiente.

Il percorso formativo che ha visto impegnati i ragazzi all’interno della Nave “Cruise” diretta a Barcellona è stato personalizzato in base al loro indirizzo scolastico.

I ragazzi dell’indirizzo professionale amministrativo a curvatura turistica sono stati coinvolti in attività a bordo prettamente connesse al loro indirizzo (procedure di safety e security e bordo, sistemi e procedure ed esercitazioni di emergenza, attività di reception, accoglienza passeggeri e procedure di check in a bordo, procedure di controllo documenti).

I ragazzi dell’indirizzo professionale amministrativo segretariale (ex segretaria d’azienda) e dell’indirizzo tecnico “Relazione Internazionali Marketing” sono stati coinvolti invece in un percorso formativo dal nome “L’arte del comunicare” promosso dall’associazione Nartea attraverso il quale i partecipanti hanno appreso e acquisito competenze comunicative ed organizzative basilari, fondamenti di linguaggi multimediali, strategie di comunicazione di produzione culturale attraverso programmi informatici e social network, nell’uso dell’inglese tecnico e nella gestione di una realtà produttiva culturale-turistica.

«Una esperienza a cui hanno partecipato solo i candidati più meritevoli – spiega il Prof. Alessandro Marino – selezionati a seguito di un vero e proprio colloquio, probabilmente il primo della loro vita, in cui sono state testate le capacità relazionali, motivazionali, di adattamento e i principali requisiti comportamentali».

«Un’esperienza bellissima che pur se di pochi giorni ci ha aiutato a crescere, maturare, conoscere persone nuove e soprattutto ad interfacciarci col mondo del lavoro» racconta Martinela una ragazza della V C, oppure ancora Carolina che grazie a questo viaggio ha deciso di non abbandonare più gli studi ma di continuare la rincorsa verso i propri sogni. Un progetto, dunque, rivelatosi anche strumento per la lotta contro la dispersione scolastica.

Giunti al termine del percorso, giovedì 16 Marzo 2017 alle ore 17 presso la sede dell’Istituto Einaudi Casaregis Galilei, avrà luogo la cerimonia conclusiva del progetto in cui la Preside Miria Carpaneto, conferirà ai quaranta partecipanti l’attestato di alternanza scuola lavoro valido per la certificazione di 32 ore di Alternanza.