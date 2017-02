GENOVA. 20 FEB. Ha nascosto la droga nel sotterraneo della Chiesa parrocchiale di Pontinvrea, ma è stato scoperto. A finire agli arresti, la notte scorsa, è stato un genovese di 25 anni, che è stato visto uscire dalla parrocchia dai carabinieri.

I militari lo hanno fermato per un controllo e quindi hanno ispezionato il sotterraneo, dove hanno trovato un involucro con 90 grammi di hashish e 20 di marijuana, un bilancino di precisione e materiale da confezionamento. Parte della sostanza stupefacente era già confezionata in dosi pronte per lo spaccio. Il 25enne è stato messo ai domiciliari.