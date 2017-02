Nasconde droga in ogni angolo di casa: arrestato

GENOVA. 25 FEB. Una vera e propria caccia al tesoro quella che, ieri pomeriggio, hanno dovuto fare i poliziotti in un appartamento di via Felice Cavallotti.

Gli agenti sono intervenuti grazie ad una segnalazione pervenuta alla centrale operativa, circa una violenta lite in abitazione.

Una volta sul posto, gli agenti hanno suonato più volte al campanello senza ottenere risposta.

Dopo vari tentativi, un giovane ha finalmente aperto la porta liberando nell’aria un inconfondibile odore di cannabis, dallo stesso giustificato con un recente consumo di marijuana.

Dopo un primo sommario controllo i poliziotti hanno trovato, nascosti sotto una finestra, 4 involucri in cellophane contenenti sostanza erbacea, risultata poi marijuana.

Sospettando che vi fosse altro stupefacente occultato, hanno passato a setaccio tutto il monolocale rinvenendo altri 9 involucri nascosti in ogni “dove”: sotto il divano, dentro l’armadio, all’interno di un cuscino e nel mobile a specchio del bagno.

La ricerca si è rivelata ulteriormente fortunata quando gli agenti hanno rinvenuto sulla scrivania un bilancino di precisione e 3 tritaerba.

E ancora, dalle tasche di un giubbotto e all’interno di un porta DVD, sono spuntate banconote di piccolo taglio per un totale di 1.385 euro, nonché 4 smartphone, anch’essi sparsi nell’abitazione.

Una volta analizzata, la sostanza è risultata essere marijuana per un peso complessivo di 186 g. e 0,46 g. di cocaina.

Nessun premio in palio per la caccia al tesoro degli agenti, mentre il giovane, un 20enne di origini colombiane pregiudicato per lo stesso reato, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.