GENOVA. 10 MAR. La Guardia di Finanza di Genova, a conclusione dell’operazione denominata “XXV Aprile” hanno notificato una misura di custodia cautelare in carcere ad un genovese di 40 anni, residente a Bolzaneto, accusato di traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini, condotte dagli investigatori del Gico, hanno consentito di accertare che il genovese, già noto alle forze dell’ordine, aveva commissionato l’acquisto di un chilo di cocaina a un corriere dominicano, anche lui domiciliato a Genova e già arrestato per traffico di stupefacenti. Il sudamericano, infatti, si era recato a Roma per acquistare una partita di droga per conto del trafficante genovese e, durante il trasporto, è stato arrestato appena sceso dal pullman di linea. Le indagini delle Fiamme Gialle genovesi hanno permesso di ricostruire i contatti tra il narcotraffico.