Napoli-Samp, Romei invoca la giustizia sportiva

GENOVA 8 GEN. L’amaro in bocca. L’avvocato Antonio Romei si sofferma per parlare del fattaccio del “San Paolo” «Questa partita è stata decisa da una svista arbitrale. Fa ancora più rabbia pensare a come si trattasse di una situazione facile: la palla era scoperta e il giudice di linea era lì a due passi, capace di valutare se il tocco tra i giocatori ci fosse stato o meno. Vedremo come gli organi della Giustizia Sportiva giudicheranno questo comportamento e questo episodio».

Crescita. A prescindere dalle valutazioni più che opinabili del fischietto Di Bello, il Doria si fa sempre più convincente. C’è da aspettarsi un girone di ritorno in cui i blucerchiati potranno fare la voce grossa, è così? «Continuiamo a crescere – afferma Romei -, comunque sia questa partita lo conferma. Abbiamo offerto una prova da grande squadra su un campo difficilissimo, quindi andiamo oltre l’amarezza e guardiamo la prestazione e quanto di buono abbiamo fatto. Sconfitta all’ultimo? Il calcio è questo, bisogna ripartire subito».