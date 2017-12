Napoli-Samp, Ramirez: Sto migliorando la mia condizione

Il suo quarto centro stagionale (il più bello) non è bastato alla Sampdoria a tornare da Napoli con il sorriso. Ma Gastón Ramírez può essere felice di quanto fatto in questa prima fetta di stagione blucerchiata. «Dispiace che il mio gol non sia servito ad evitare la sconfitta, però la squadra ha giocato a calcio ed esce a testa alta da questo confronto – dichiara l’ex Bologna -. Dal punto di vista personale sto attraversando un buon momento: sento la fiducia dell’ambiente, sono tranquillo e le cose vanno sempre meglio».

Insomma è probabile che il matrimonio tra il fantasista sudamericano e la Samp possa continuare a lungo.