Napoli-Samp, Giampaolo: orgoglioso della squadra

La Sampdoria esce sconfitta dal “San Paolo” ma lo fa a testa altissima. Le sensazioni della vigilia sono state confermate e Marco Giampaolo sottolinea la prova offerta dai suoi contro la corazzata azzurra. «Sono orgoglioso di come la squadra ha affrontato il Napoli – spiega a caldo il tecnico blucerchiato -. Contro extraterresti di questo calibro puoi scegliere l’atteggiamento da tenere in campo e i ragazzi sono stati straordinari, giocandosela bene fino alla fine, con qualità e coraggio».

Sorte. Alcuni errori il Doria li ha commessi, ma l’allenatore non vuole puntare il dito su ciò che non ha funzionato. «Non posso lamentarmi, abbiamo subìto gol su disimpegno per la troppa voglia di giocare – conclude -. Preoccupato per la mancanza di punti? Ho rivisto la mia Samp: avremmo meritato miglior sorte contro un avversario fortissimo».