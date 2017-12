Napoli-Samp, Giampaolo: dovremo fare molta attenzione

Vedi Napoli e poi? Domanda legittima davanti a una gara dalla difficoltà altissima, contro la capolista del campionato, lodata in tutta Europa per il suo calcio e per la concreta possibilità, dopo il rodaggio ai vertici, di vincere lo Scudetto.

Tutto ciò non toglie comunque il sonno alla Sampdoria e a Marco Giampaolo, che infatti affronta il tema da un altro punto di osservazione. «Deve essere un piacere poter giocare una partita così importante – sottolinea più volte nella conferenza stampa della vigilia -. Sarà un appuntamento affascinante, con la cornice di pubblico delle grandi occasioni: sicuramente dovremo affrontarlo in maniera propositiva con grande attenzione del collettivo, ma anche qualità nel palleggio».

Precedente. Lo scorso 7 gennaio la Sampdoria disputò una gara straordinaria al “San Paolo” arrendendosi soltanto al 95′, quando una rete di Tonelli si aggiunse al gol dell’ex Gabbiadini e all’iniziale autorete di Hysaj. «Sarei felice se riuscissimo a ripetere la prova dello scorso campionato – ricorda -. Giocammo una grandissima partita, con un livello di attenzione altissimo. L’espulsione di Silvestre ci penalizzò: mi piacerebbe affrontare la sfida di domani con lo stesso atteggiamento, magari undici contro undici».





Dubbi. Per provare a contrastare la corazzata allenata da Sarri, Giampaolo schiererà l’undici migliore a sua disposizione. A ventiquattro ore circa dal fischio d’inizio però alcuni dubbi sulla formazione da mandare in campo non sono stati ancora sciolti. «Alverez e Linetty non sono ancora al meglio e non saranno convocati, mentre Zapata ha smaltito i problemi accusati contro il Sassuolo e partirà con noi – conclude -. Non so ancora quale sarà la formazione che manderò in campo, ma sono fiducioso sulla qualità della prestazione che la squadra sarà capace di offrire».