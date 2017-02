Napoli-Genoa, pagelle LN: Lazovic opaco

GENOVA 10 FEB. Nel Genoa che perde al San Paolo buona prestazione di LAMANNA nonostante le due reti subite mentre LAZOVIC è opaco.

Le pagelle di LN:

LAMANNA: 6,5 Incolpevole sulle reti compie dei buoni interventi

MUNOZ: 5,5 Bene nel primo tempo denota qualche amnesia nella ripresa

BURDISSO: 5,5 L’esperienza lo porta ad essere spesso decisivo in chiusura. In difficoltà però sulla velocità

GENTILETTI: 6 Buona prestazione fino all’ennesimo infortunio

LAXALT: 6Ha buona intesa con Palladino e torna ad essere incisivo in avanti

VELOSO: 6 Fino all’infortunio mostra la sua classe immensa

RIGONI: 6 Il suo peso a centrocampo si sente come grinta e quantità

HILJIEMARK: 5,5 Sbaglia troppi palloni

LAZOVIC: 5 Quasi mai pericoloso. Sottotono

PALLADINO: 6 Prova a creare pericoli saltando spesso l’uomo

SIMEONE: 5,5 Troppo isolato scompare dietro a Koulibaly

ORBAN: 5,5 Troppi interventi in ritardo per l’argentino

CATALDI: 5,5 entra ma il suo apporto è molto diverso da quello di Veloso

TARAABT: 6 Manca di condizione ma quando entra l’attacco è più imprevedibile

JURIC: 5 Getta Veloso in una gara comunque difficile e lo sottopone ad una ricaduta. Incauto.

