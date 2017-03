Museo Doria, gli incontri di domenica 5 marzo per i bimbi

GENOVA. 4 MAR. L’Associazione Didattica Museale & il Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” presentano per domenica 5 marzo presso la sede del Museo in via Brigata Liguria 9, Genova.

Alle ore 11:15 L’Ape Melina: Festeggiamo insieme il compleanno dell’ape e scopriamo gli abitanti del suo alveare, i fiori più belli ed il miele più dolce.

Costo 6 euro a bimbo. Riservato ai bimbi dai 3 ai 5 anni.

Ore 15:00 Il Mestiere del naturista: un piccolo “bosco” dove cercare, riconoscere, studiare le tracce degli animali e svolgere attività da veri naturalisti.

Costo 5 euro a bimbo. Riservato ai bimbi dai 6 anni.

Prenotazione oblbigatoria al numero: 334-8053212. Le attività si attivano con un numero minimo di 10 partecipanti.

Almeno un accompagnatore deve essere presente durante l’attività.

Per informazioni su tutte le nostre attività: 334 8053212 – genova@assodidatticamuseale.it www.assodidatticamuseale.it